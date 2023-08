POL-EU: Flasche gegen Kopf geschlagen

Mechernich-Satzvey (ots) - Bereits am 4. August wurden Polizeibeamte zu einem Brand in der Schavener Heide gerufen. Unbekannte haben zuvor eine dort befindliche mobile Toilettenkabine in Brand gesetzt. Die Toilette wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: ...

mehr