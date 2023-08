POL-EU: 30-Jähriger fälscht Versicherungskennzeichen

Schleiden (ots) - Eine Fünfjährige ist am Freitag, 04.08.223 bei einem Verkehrsunfall in Schleiden-Nierfeld schwer verletzt worden - ihr Mutter hat sie beim Rangieren mit dem Pkw übersehen. Gegen 17:30 Uhr wollte die 24-jährige Euskirchenerin ihren Pkw eigentlich nur wieder in die Hauszufahrt rangieren; dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen ihre fünfjährige Tochter, die vermutlich auf den Boden gesessen oder ...

