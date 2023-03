Polizei Dortmund

POL-DO: Kellereinbrecher auf frischer Tat ertappt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0315

In den frühen Morgenstunden des Montags (27. März) kam es zu einem Einbruch in einen Keller in der Humboldstraße in Dortmund-Mitte. Ein 24-jähriger Dortmunder wurde auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge betrat der Dortmunder gegen 2.30 Uhr den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Humboldstraße. Sein Eindringen blieb nicht unbemerkt und die kurze Zeit später eingetroffenen Beamten konnten den Mann auf frischer Tat stellen. Er führte nicht nur Aufbruchswerkzeug mit sich, sondern erzählte den Polizisten auch noch, dass er das Diebesgut gleich im Anschluss verkaufen wollte. Der Verkauf blieb nun aus. Stattdessen begleitete er die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen auf eine Polizeiwache.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell