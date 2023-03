POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Huckarde - Kind wird von Auto angefahren und leicht verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0309 Bei einem Verkehrsunfall auf der Lütgendortmunder Straße / Neu-Iserlohn-Straße in Dortmund ist am Samstag (25. März) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 05:30 Uhr ein 53-jähriger Dortmunder mit seinem Seat die Lütgendortmunder Straße in Richtung Westen. In Höhe der ...

mehr