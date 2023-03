Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Lütgendortmund - Motorradfahrer schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0309

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lütgendortmunder Straße / Neu-Iserlohn-Straße in Dortmund ist am Samstag (25. März) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 05:30 Uhr ein 53-jähriger Dortmunder mit seinem Seat die Lütgendortmunder Straße in Richtung Westen. In Höhe der Neu-Iserlohn-Straße beabsichtigte der Dortmunder nach links in die Straße einzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah er einen 54-jährigen Motorradfahrer aus Bochum, welcher die Lütgendortmunder Straße in Richtung Osten befuhr. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Pkw und Motorrad.

Bei dem Unfall wurde der Bochumer schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus. Der Dortmunder blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf über 10.000 Euro.

Hinweis für Medienvertreter: Rückfragen richten Sie bitte ab morgen zu den üblichen Geschäftszeiten ab 7 Uhr an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

