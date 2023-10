Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.10.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagabend wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall bei Billigheim schwer verletzt. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam der junge Mann gegen 17.20 Uhr mit seiner Honda zwischen Billigheim und Sulzbach von der Landesstraße 527 ab. Der Motorradfahrer musste zur Behandlung seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Fahrenbach-Trienz: Graffiti auf Spielplatz - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschandelte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Spielplatz im Mosbacher Weg in Fahrenbach-Trienz mit Graffiti. Der Schmierfink besprühte Spielgeräte, Sitzbänke, Baumstämme und größere Steine mit roter Farbe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 beim Polizeiposten Limbach zu melden.

Adelsheim: Fenster an Kulturzentrum eingeworfen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte warfen in der letzten Woche mehrere Fensterscheiben des Kulturzentrums in Adelsheim ein. Zwischen Donnerstag, 5.Oktober, und Freitag, 6. Oktober, wurden die Fenster an dem Gebäude in der Kreuzgasse beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Wer kann Angaben zum Sachverhalt oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 entgegen.

Walldürn: Gartenmöbel gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag Gartenmöbel in Walldürn. Zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, wurden ein Glastisch, zwei Gartenstühle und eine Bank von einer Terrasse in der Klosterstraße gestohlen. Der Wert der Möbel wird auf circa 100 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Möbel machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 entgegen.

Walldürn: Mountainbike gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am 28. September ein Mountainbike in Walldürn entwendet wurde. Zwischen 6 Uhr und 7 Uhr wurde das an einem Pfosten in der Buchener Straße angeschlossene Fahrrad der Marke Stevens Tonga gestohlen. Zeugen die Angaben zum Täter oder dem Verbleib des Zweirads machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell