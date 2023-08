Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Wohnwagendiebstahl, Zeugen gesucht

Schutterwald (ots)

Bislang unbekannte Personen sollen am Sonntagabend in der "Schutterstraße" einen Wohnwagen entwendet haben. Gegen 18.20 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, dass ein Wohnwagen der Marke "Hymer" von einem Stellplatz gestohlen worden wäre. Die Unbekannten sollen hierbei zunächst das Zahlenschloss am Toreingang mittels unbekanntem Werkzeug beschädigt haben, um sich somit Zutritt zum Gelände zu verschaffen. Anschließend haben sich die Diebe am Wohnwagen zu schaffen gemacht. Eine angebrachte Parkkralle konnte die Langfinger von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf schätzungsweise mehrere Zehntausend Euro. Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit und zur angegebenen Zeit etwas Auffälliges bemerkt haben, werden um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Polizeipostens Neuried unter der Rufnummer: 07807 95799-0 gebeten.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell