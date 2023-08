Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreister Dieb

Eisfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Mann klingte Mittwochmorgen (09.08.2023) an der Haustür einer 84-Jährigen in Eisfeld und bat um einen Zettel und einen Stift, da er dem Nachbarn eine Nachricht hinterlassen wolle. Die Dame gewährte dem Mann anschließend Einlass und musste nach dessen Verschwinden leidlich feststellen, dass er 150 Euro, welche sich auf dem Küchentisch sowie im Geldbeutel befanden, gestohlen hatte. Eine weitere Zeugin konnte eine Personenbeschreibung abgeben. Der Täter soll ca. 50 Jahre alt sein, ein ungepflegtes Erscheinungsbild aufweisen, einen Oberlippen-Bart tragen und ca. 1,70 m groß sein. Die Ermittlungen zum Unbekannten dauern an.

