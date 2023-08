Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher geht leer aus

Suhl (ots)

Ca. 10.000 Euro Sachschaden richtete Montagabend ein bislang unbekannter Täter in einem Geschäft in der Friedrich-König-Straße an. Der unbekannte Mann schlug eine Scheibe zum Verkaufsraum ein. Zielstrebig begab er sich zur Kasse, musste dort jedoch feststellen, dass sie nach Ladenschluss geleert wurde. Anschließend verwüstete er den ganzen Innenraum des Ladens. Laut Zeugenaussage schlug und trat der Mann zuvor schon mehrfach gegen den Briefkasten der Firma. Das Videomaterial der Überwachungskamera wurde sichergestellt und wird im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0204938 entgegen.

