LPI-SHL: Fahrzeug überschlagen - Beifahrerin verletzt

Hildburghausen (ots) - Unbekannte drangen gewaltsam in drei Kellerabteile eines Wohnhauses in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen ein. Sie richteten einen Sachschaden von ca. 150 Euro an und entwendeten aus einem der Keller Weihnachtsdekoration. Die Tatzeit kann nicht genau eingegrenzt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch (03685 778-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0204712 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr