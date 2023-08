LPI-SHL: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Bad Salzungen (ots) - Bereits Samstagabend gegen 21:10 Uhr geriet eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Untere Beete" in Bad Salzungen in Brand. Die betreffende Wohnung brannte vollständig aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die etwa 60 Bewohner das Haus vorübergehend verlassen. Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt. Etwa 10 von ihnen wurden in Notunterkünften untergebracht. Die anderen Bewohner konnten schließlich zurück in ...

