Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Salzungen (ots)

Bereits Samstagabend gegen 21:10 Uhr geriet eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Untere Beete" in Bad Salzungen in Brand. Die betreffende Wohnung brannte vollständig aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die etwa 60 Bewohner das Haus vorübergehend verlassen. Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt. Etwa 10 von ihnen wurden in Notunterkünften untergebracht. Die anderen Bewohner konnten schließlich zurück in ihre Wohnungen. Der 33-jährige Bewohner der Brandwohnung, welcher nach dem Brand nicht vor Ort war, meldete sich am Folgetag eigenständig in der Polizeidienststelle in Bad Salzungen. Entgegen erster Informationen, dass er sich als Verursacher des Brandes zu erkennen gab, erschien er jedoch aufgrund der Zustellung eines Haftbefehls. Da er die haftbefreiende Zahlung nicht leisten konnte, erfolgte die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt. Die Brandermittlungsexperten besichtigten den Brandort zwei Tage nach dem Geschehen. Hierbei stellten sie fest, dass der Brand fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde. Eine technische Ursache konnte ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

