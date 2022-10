LPI-J: Vermeintlicher Einbruch

Weimar (ots) - Vermutlich zwischen Montag und Dienstag schlugen ein oder mehrere unbekannte Täter in Bad Berka und Blankenhain zu. In beiden Ortslagen wurden Zigarettenautomaten so manipuliert und aufgebrochen, dass der oder die Täter an Zigaretten und Geldkassetten kamen. Dabei wurde jeweils Sachschaden an den Automaten verursacht. Die Summe des entwendeten Bargeldes aus dem Inneren ist noch nicht bezifferbar, ebenso nicht die Größenordnung der fehlenden Zigaretten. Im ...

mehr