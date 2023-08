LPI-SHL: Wendemanöver misslungen

Themar/Römhild (ots) - In der Nacht zu Sonntag kam es zu zwei Einbrüchen in Tankstellenobjekte im Hildburghäuser Bereich. Kurz vor Mitternacht brachen bislang unbekannte Täter in den Verkaufscontainer einer Tankstelle in der Hildburghäuser Straße in Themar ein. Sie erbeuteten eine Vielzahl an Zigarettenschachteln. Zudem öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Tor und entwendeten einen Werkzeugkoffer aus einer Garage. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte ...

mehr