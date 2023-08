Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrüche in Tankstellen

Themar/Römhild (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es zu zwei Einbrüchen in Tankstellenobjekte im Hildburghäuser Bereich. Kurz vor Mitternacht brachen bislang unbekannte Täter in den Verkaufscontainer einer Tankstelle in der Hildburghäuser Straße in Themar ein. Sie erbeuteten eine Vielzahl an Zigarettenschachteln. Zudem öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Tor und entwendeten einen Werkzeugkoffer aus einer Garage. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des Entwendungsschadens muss noch ermittelt werden. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Das Videomaterial der Überwachungskamera wird gegenwärtig gesichtet. Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen am Tatort zwischen 23:30 Uhr 00:15 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0203472 zu melden. Auch die Tankstelle in der Meininger Straße in Römhild wurde in der Nacht zu Sonntag gegen 03:30 Uhr von Einbrechern heimgesucht. Die Täter öffneten im Büroraum sämtliche Schränke und Schubladen. Sie entwendeten keine Verkaufswaren sondern ausschließlich ein Speichergerät der Überwachungskamera im Wert von ca. 500 Euro und verursachten einen Schaden von ca. 2.500 Euro. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise und nimmt diese telefonisch unter Angabe des Aktenzeichens 0203431 entgegen. Ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen, wird geprüft.

