Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an einem PKW

Suhl (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, dem 04.08.2023, 19.00 Uhr bis zum Samstag, dem 05.08.2023, 10.50 Uhr einen in Suhl, in Höhe der Hausnummer Friedrich-König-Str.13 geparkten Pkw Audi A3 mit SHL-Kennzeichen. Mit einem Stein wurde die Seitenscheibe der linken hinteren Tür eingeworfen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Anzeige wurde aufgenommen.Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter Suhl, 369-0 entgegen.

