LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrädern

Bad Salzungen / Dermbach (ots) - In der Zeit zwischen dem 04.08. 2023 22:00 Uhr und 05.08.2023 06:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter an drei abgestellten Fahrzeugen in Dermbach in der Bahnhofstraße jeweils den hinteren rechten Reifen. Aus einem Fahrzeug wurde zudem noch Kraftstoff entwendet. Der entstandene Schaden wird auf zirka 350 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

