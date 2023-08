Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Oberhof (ots)

Am Samstag, dem 05.08.2023 kam es in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr in Oberhof, Gräfenrodaer Straße auf dem Parkplatz eines dort befindlichen Einkaufsmarktes zu einer Beschädigung eines dort geparkten Pkw Opel Zafira, mit B-Kennzeichen. An der linken hinteren Tür des Fahrzeuges kam es zu einer Eindellung durch ein anderes Fahrzeug, blauer Farbe. Am geschädigten Fahrzeug konnte blaue Farbe gesichert werden. Am Pkw Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Anzeige wurde aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat geben kann, meldet diese bitte unter Suhl 369-0.

