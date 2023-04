Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Frau nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Lübbecke (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls zwischen zwei Fahrzeugen wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Mittwochmorgen zur Ravensberger Straße (B 65) nach Nettelstedt gerufen.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein 22-Jähriger aus Lübbecke gegen 07.30 Uhr die Bundesstraße mit seinem Mercedes in Richtung Minden befahren. Zeitgleich war eine 71-jährige Frau aus Espelkamp mit ihrem VW auf der Oberlübber Straße in Richtung Nettelstedt unterwegs und beabsichtigte nach links auf die B 65 abzubiegen. In der Folge kam es schließlich im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin des Lupo wurde durch den Aufprall in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Kräfte der Feuerwehr befreiten sie schließlich aus ihrer Lage. Mit einem Rettungswagen musste die Verletzte anschließend ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht werden. Der Mercedes-Fahrer blieb offensichtlich zunächst unversehrt und wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Beide Autos mussten abgeschleppt und die Bundesstraße in diesem Bereich für etwa eine Stunde gesperrt werden. Gegen 8.30 Uhr konnte die Unfallstelle von den Einsatzkräften wieder für den Verkehr freigegeben werden.

