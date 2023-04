Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer flüchtet vor der Polizei und gefährdet Fahrradfahrer

Minden (ots)

Einer Verkehrskontrolle hat sich am Dienstagabend ein BMW-Fahrer im Stadtteil Bärenkämpen entzogen. Erst nach mehreren hundert Metern Nachfahrt stoppte das Fahrzeug auf einem Grundstück an der Sandtrift.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Minden wollte den BMW gegen 22.30 Uhr kontrollieren. Der war den Beamten wegen seiner nicht vorschriftsmäßigen Beleuchtung auf der Straße Sieben Bauern aufgefallen. Noch bevor die Beamten dem Fahrer Anhaltesignale geben konnten, beschleunigte dieser seinen Wagen und versuchte so unerkannt zu entkommen. Trotz der innerörtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung von 50km/h konnten die Beamten auf der Nachfahrt eine Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern von ihrem Tacho ablesen, bevor der Flüchtige plötzlich stark abbremste und auf einen Parkplatz an der Sandtrift abbog. Von hier entfloh der 1,70 bis 1,80 Meter große schlanke Mann fußläufig in Richtung Leibnitzstraße und konnte den Polizisten in der Dunkelheit entkommen. Ein Radfahrer, der gerade dieselbe Parkplatzeinfahrt queren wollte blieb nur unversehrt, weil er rechtzeitig stark abbremste.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der BMW auf dem Parkplatz der Halteranschrift abgestellt wurde. Kurze Zeit später erschien die Lebensgefährtin des polizeibekannten Halters und gab an, dass es sich um ihr Fahrzeug handeln würde und sie sich nicht erklären könne, wer das Fahrzeug zuvor gefahren haben könnte. Es müsste sich folglich um einen Diebstahl handeln.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den bisher unbekannten Fahrer wegen Diebstahl und verbotenem Kraftfahrzeugrennen aufgenommen. Um die Fahrereigenschaft festzustellen, wurde der Wagen als Beweismittel beschlagnahmt.

Die Beamten des Verkehrskommissariates bitten den von der riskanten Fahrweise betroffenen Radfahrer, sich mit ihnen unter Telefon (0571) 8866-0 in Verbindung zu setzen.

