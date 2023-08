Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: LED-Lampen gestohlen

Bad Liebenstein (ots)

Unbekannte Täter suchten Dienstagvormittag zwischen 10:30 und 11:30 Uhr ein Waldstück nahe Bad Liebenstein auf. Von einem dort abgestellten Forstfahrzeug montierten sie insgesamt 14 LED-Lampen ab. Zur Tatzeit stand das angegriffene Fahrzeug verdeckt auf einer Verbindungsstraße in Richtung Meimers abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen müssen die Diebe ihr Fahrzeug an der Kreisstraße 88 abgestellt und sich fußläufig zum Tatort begeben haben, da der Weg zur Tatzeit nicht befahrbar war. Der Beuteschaden liegt bei ca. 4.000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe beobachtet haben. Hinweise werden unter Angabe des Aktenzeichens 0205835 telefonisch unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegengenommen.

