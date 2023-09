Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol davor oder danach?

Schmalkalden (ots)

Ein 52-jähriger Autofahrer parkte Sonntagabend rückwärts auf einem Parkplatz in der Allendestraße in Schmalkalden ein. Er stieß dabei an ein geparktes Fahrzeug. Der geschädigte Autobesitzer war zum Unfallzeitpunkt nicht am Ort. Der 52-Jährige entschied sich, in seine Wohnung zu gehen und die beiden Fahrzeuge vom Fenster aus zu beobachten. Als er sah, dass der Halter zu seinem beschädigten Auto lief, begab sich der 52 Jahre alte Mann zur Unfallstelle und ermöglichte den Personalienaustausch. Doch der 58-Jährige wollte eine Aufnahme durch die Polizei. Die Beamten stellten am Unfallort neben den Personalien auch einen deutlichen Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Test zeigte 2,15 Promille. Weil nicht klar war, ob der Mann erst nach dem Unfall Alkohol trank, musste er zwei Blutproben abgeben, um den Alkoholwert zum Zeitpunkt des Unfalls zurückrechnen zu können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell