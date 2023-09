Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ölwanne aufgerissen und abgehauen

Ritschenhausen (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann befuhr Sonntagabend die Landstraße von Ritschenhausen in Richtung Wölfershausen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen PKW und krachte gegen ein Verkehrsschild. Dabei wurde die Ölwanne an seinem Kia beschädigt und der Inhalt verteilte sich großflächig auf der Fahrbahn. Der Mann fuhr nach dem Crash einfach weiter, konnte aber aufgrund von Zeugenhinweisen wenig später festgestellt und angehalten werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 24-Jährigen zeigte einen Wert von über 1,6 Promille und einen gültigen Führerschein konnte er auch nicht vorweisen. Eine Blutentnahme und mehrere Anzeigen waren die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell