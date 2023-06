POL-SL: Stadtmeisterschaften der Jugendverkehrsschule Saarbrücken

Saarbrücken / Rehlingen (ots) - Heute kam es in den frühen Morgenstunden zur Sprengung eines Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale in der Mittelstraße in 66780 Rehlingen. Nach der Tat flüchteten die Täter vom Tatort. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen. Gegen 04:20 Uhr sprengten Unbekannte einen Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in Rehlingen. Anschließend sollen die Personen mit einem, ...

