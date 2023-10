Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Unfall mit 1,8 Promille

Vermutlich weil ein 38-Jähriger gehörig dem Alkohol zugesprochen hatte, kam es am frühen Freitagmorgen in Neuenstein zu einem Unfall. Der Mann war gegen 2.30 Uhr in seinem VW auf der Hauptstraße unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Hecke kollidierte. Daraufhin geriet der Wagen ins Schleudern und kippte auf die Seite. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Er musste für eine Blutentnahme und zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde sichergestellt.

