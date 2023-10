POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Großrinderfeld: Einbruch in Kindergarten In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde von bislang Unbekannten in einen Kindergarten in Großrinderfeld-Gerchsheim eingebrochen. Der oder die Täter hebelten hierzu ein Fenster am Gebäude in der Würzburger Straße auf. Im Inneren wurden sämtliche Schränke und Schuladen geöffnet und aus einer Geldkassette Geld entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Tauberbischofsheim: Einbruch in Sportheim Durch bislang Unbekannte wurde in der Zeit von Donnerstag 12 Uhr bis 16 Uhr in das Sportheim am Dittigheimer Weg in Tauberbischofsheim eingebrochen. Im Inneren wurden die Türen und Wände mehrerer Mannschaftskabinen mit gelber Farbe besprüht. Der Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu wenden.

Lauda-Königshofen: Schlachtabfälle im Wald entsorgt - Wer hat etwas gesehen? Durch bislang Unbekannte wurde in der Zeit zwischen Freitag und Mittwoch die Reste eines gehörnten schwarzen Schafbocks in einem Waldstück bei Lauda entsorgt. Die Schlachtabfälle wurden durch Spaziergänger oberhalb der ehemaligen Kaserne beim Ortsverbindungsweg zwischen Lauda und Beckstein festgestellt. Da von Schlachtabfällen eine Tierseuchengefahr ausgeht, ist eine ordnungsgemäße Entsorgung vorgeschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu wenden.

