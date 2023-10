Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.10.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Brand in städtischer Unterkunft

Relativ glimpflich ging ein Brand aus, welcher sich am Freitag in einer Gemeinschaftsküche einer städtischen Unterkunft in Forchtenberg ereignete. Vermutlich ein auf dem Herd vergessener Top war der Auslöser für einen Brand in dem Gebäude in der Öhringer Straße. Erst durch lautes Rufen von der Straße wurde ein Bewohner auf den Brand aufmerksam und es gelang ihm diesen mittels eines Feuerlöschers zu löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr lüftete im Anschluss die Räumlichkeiten und baute die zerstörte Dunstabzugshaube ab. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Zweiflingen- Orendelsall: Brand in Wochenendhaus

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Samstagabend ein Holzhaus auf einem Waldgrundstück bei Zweiflingen-Orendelsall in Brand. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand an der Fassade zwar relativ schnell gelöscht werden, es entstand dennoch ein Sachschaden, welcher auf bis zu 10.000 Euro geschätzt wird. Personen wurden glücklicherweise nicht zu verletzt.

Waldenburg/A6: Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn

Am vergangenen Freitag wurden auf der Autobahn 6 bei Waldenburg Geschwindigkeitsmessungen der Polizei durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 14.20 Uhr wurden insgesamt 3345 Fahrzeuge gemessen. Von 215 festgestellten Verstößen, müssen zwei Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrverbot rechnen. Bei erlaubten 120 km/h war die höchste gemessene Geschwindigkeit 162 km/h.

Forchtenberg/K2328: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 59-Jähriger am Freitag bei Forchtenberg mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab. Der Mann befuhr gegen 17.10 Uhr mit seiner Harley-Davidson die Kreisstraße 2328 von Lampoldshausen kommend. Kurz nach einer Senke kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Straßenleitpfosten. Durch die Kollision verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Hierdurch zog er sich leichte Verletzungen zu, weshalb er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Motorrad und dem Straßenleitpfosten entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.

Öhringen: Pkw in Parkhaus beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Durch einen bislang unbekannten Pkw-Lenker wurde am Freitag ein geparkter Audi A3 in Öhringen beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 11.00 Uhr im 2. Obergeschoss des Parkhauses eines Lebensmittelhändlers im Haagweg. Nachdem die Fahrzeugbesitzerin zurückkam, stellte sie Beschädigungen an ihrem Pkw fest, welche vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Pkws verursacht wurden. Hinweise zum Unfallhergang, oder dem Unfallverursacher, nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

