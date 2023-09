Polizei Dortmund

POL-DO: Christoper-Street Day 2023 - Vorläufige Bilanz der Dortmunder Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0844

Am 02.09.2023 fand in Dortmund der diesjährige "Christopher Street Day" (CSD) statt. Die Teilnehmenden sammelten sich gegen 11 Uhr am Platz von Xi´an am Nordausgang des Dortmunder Hauptbahnhofes. Von hier aus ging es gegen 11:30 Uhr über den Königswall, Burgwall, Schwanenwall und den Ostwall zum Friedensplatz, wo die Veranstaltung endete. Zwischendurch gab es noch eine Zwischenkundgebung gegenüber dem "Platz der deutschen Einheit" und auf Höhe des Brüderwegs.

An dem Aufzug durch den Innenstadtbereich nahmen nach Einschätzung der Polizei Dortmund ca. 3500 Personen teil. Im Zusammenhang mit diesem Aufzug kam es zu teils starken Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Insgesamt verlief die Veranstaltung friedlich und störungsfrei. In zwei Fällen kam es durch das Zeigen eines "Hitlergrußes" zu Verstößen gegen § 86 a des Strafgesetzbuches durch Personen, die nicht an der Versammlung teilnahmen. Die Polizei konnte die Personen identifizieren und fertige hierzu jeweils eine Strafanzeige.

Im Anschluss an den Aufzug feierte ein Teil der Versammlungsteilnehmenden mit weiteren Besuchenden der Veranstaltung friedlich und störungsfrei auf dem Friedensplatz.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell