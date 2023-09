Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Aufbruch eines Geldautomaten in Arnsberg-Neheim.

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0843

Am frühen Sonntagmorgen (03.09.2023), um 04:13 Uhr haben drei bislang unbekannte männliche Täter einen Geldautomaten in einer Postbankfiliale an der Stembergstraße in Arnsberg-Neheim gewaltsam geöffnet. Dabei wurden sie über das Videoüberwachungssystem eines Sicherheitsdienstes beobachtet. Insgesamt drei Personen flüchteten vom Tatort. Eine Person fußläufig und zwei Personen mit einem dunklen Audi. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte das Fahrzeug nach einem Unfall im Stadtgebiet Arnsberg aufgefunden werden. Die Tatverdächtigen sind weiter flüchtig. Alle drei Männer waren schlanker Statur. Zwei von ihnen waren komplett schwarz gekleidet und trugen über dem Kopf eine Kapuze. Der dritte Tatverdächtige war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer grünen Kapuzenjacke. Auch er hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen übernommen. Die Fahndungsmaß-nahmen und Ermittlungen dauern an. Die Bevölkerung rund um Arnsberg und den angrenzenden Örtlichkeiten wird gebeten, keine Anhalter oder sonstige Personen mitzunehmen und im Falle eines Antreffens sofort die Polizei über den Notruf 110 zu informieren. Es besteht die Gefahr, dass die Täter ihre weitere Flucht auch gewaltsam durchsetzen könnten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tatbegehung, den Tatverdächtigen, der Fluchtrichtung und/oder dem Aufenthaltsort der drei Männer machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441 oder an jede weitere Polizeidienststelle.

