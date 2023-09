Polizei Dortmund

POL-DO: Körperverletzung auf dem Apfelmarkt in Aplerbeck - Polizei und Staatsanwaltschaft suchen Zeugen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Dortmund

Lfd. Nr.: 0842

Am Freitag, dem 01. September 2023 kam es gegen 23:40 Uhr auf dem Apfelmarkt in Dortmund Aplerbeck an der Köln-Berliner-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 40-jähriger Dortmunder wurde dabei aus einer kleinen Gruppe Jugendlicher heraus, vermutlich niedergeschlagen und erlitt dabei erhebliche Kopfverletzungen. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu Tatgeschehen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter der Rufnummer 0231-132-7441.

Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwältin Gülkiz Yazir von der Staatsanwaltschaft Dortmund unter der Rufnummer 0172-3752758.

