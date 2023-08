Polizei Mettmann

POL-ME: Kontrolleinsatz zur Bekämpfung der Straßen- und Jugendkriminalität - Wülfrath - 2308070

Mettmann (ots)

In der Wülfrather Innenstadt hat die Polizei am Samstagabend (19. August 2023) im Rahmen ihres Behördenschwerpunktes "Projekt ZooM" einen Kontrolleinsatz zur Bekämpfung der Straßen- und Jugendkriminalität durchgeführt. Hierbei wurden mehrere Personengruppen und Jugendliche kontrolliert.

Dabei machte die Polizei folgende Feststellungen:

Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Nähe der Wülfrather Wasserwelt konnte bei einem noch minderjährigen Jungen ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät aufgefunden werden, welches einen Verstoß gegen das Waffengesetzt darstellt und daher sichergestellt wurde.

Während des Einsatzes meldeten Bürger Jugendliche, welche im Bereich des Industriegebietes Warnbarken umwarfen und in den Verkehrsraum stellten, sodass diese eine deutliche Gefahr darstellten. Eine der Personen konnte mit einem E-Scooter angetroffen werden. Der zweite Jugendliche konnte sich trotz sofortiger Nacheile der Maßnahme entziehen und flüchtete ebenfalls mit einem E-Scooter über den Panoramaradweg.

Im Bereich des Krapps Teich konnte eine größere Personengruppe kontrolliert werden, welche bereits wiederholt polizeilich in Erscheinung getreten ist. Im unmittelbaren Nahbereich konnten zwei Druckverschlusstütchen mit Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Eine genaue Zuordnung der Drogen zu einer Person war nicht mehr möglich.

Insgesamt wurden im Rahmen des Einsatzes vier Strafanzeigen und zehn Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen erstattet. Ziel des Einsatzes war es aber auch, durch erhöhte Polizeipräsenz das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken, da sich zuletzt die Anzahl der Beschwerden über Jugendgruppen in den kontrollierten Bereichen gehäuft hatten.

Was bedeutet das "Zoom-Projekt"?

Die Abkürzung ZooM steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von ZooM nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des ZooM-Projekts.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell