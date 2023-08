POL-ME: 18-Jähriger verursacht hohen Sachschaden bei Verkehrsunfall - Erkrath - 2308068

Polizei Mettmann

18-Jähriger verursacht hohen Sachschaden bei Verkehrsunfall - Erkrath - 2308068

Am Freitagabend, 18. August 2023, verursachte ein 18-jähriger Autofahrer in Erkrath einen hohen Sachschaden bei einem Verkehrsunfall, bei dem gleich zwei geparkte Fahrzeuge zum Teil schwer beschädigt wurden.

Das war geschehen:

Gegen 17:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Erkrather mit seinem SEAT Ibiza die Straße "Steinhof" in Richtung Westen. In Höhe der Hausnummer 5 kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem rechts in einer Parkbucht abgestellten BMW M135i. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihm abgestellten Ford Mustang geschoben. Der SEAT Ibiza wurde durch den Zusammenstoß quer auf die Fahrbahn geschleudert. Glücklicherweise trugen der Fahrer und seine Insassen, ein 16-jähriger und ein 19-jähriger Erkrather, nur leichte Verletzungen davon.

Der SEAT Ibiza wurde durch den Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf 30.000 Euro.

Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Erkrather ein.

