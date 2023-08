Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolgreiche "ZooM"-Einsätze: Polizei zeigte erhöhte Präsenz - Mutmaßliche Drogendealer festgenommen - 2308069

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Mettmann hat die Polizei am Freitag (18. August 2023) und am Samstag (19. August 2023) im Rahmen ihres Behördenschwerpunktes "Projekt ZooM" Einsätze zur Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität durchgeführt. Hierbei wurden zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen.

Im Fokus des Einsatzes am Freitag von 16 bis 22 Uhr standen unter anderem der Innenstadtbereich sowie der Goethepark - wo die Polizei offen Präsenz zeigte, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Anwohnerinnen und Anwohner zu erhöhen. Hier wurden auch mehrere Personen kontrolliert: strafrechtlich relevante Feststellungen wurden seitens der Polizei im Rahmen dieses Einsatzes aber keine gemacht. Lediglich gegen einen jungen Mann musste wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein Ordnungswidrigkeits-Verfahren eingeleitet werden, weil bei der Person ein verbotenes Messer sichergestellt wurde.

Nur einen Tag später, am Samstag, konnte die Polizei dann allerdings einen "Treffer" vermelden: Im Rahmen eines weiteren Einsatzes zur Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität bewiesen zwei Polizeibeamte den "richtigen Riecher", als sie über die Bismarckstraße Streife gingen. Aus einem offenstehenden Fenster vernahmen die Polizisten intensiven Cannabis-Geruch, woraufhin beim zuständigen Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung angeordnet wurde.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden die Beamten dann auch tatsächlich fündig: Neben rund 250 Gramm Cannabis stellten sie auch eine Machete sowie ein griffbereit neben der Tür gelagertes Beil sicher. Zudem nahmen die Polizisten den 32-jährigen Bewohner der Wohnung sowie seinen 33-jährigen Bekannten, der ebenfalls in der Wohnung war, vorläufig fest. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter vorgeführt, welcher jedoch keine Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt anordnete. Gegen das Duo wird weiter ermittelt.

Was bedeutet das "Zoom-Projekt"?

Die Abkürzung ZooM steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von ZooM nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des ZooM-Projekts.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell