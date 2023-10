Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht- Autofahrer fährt Jugendlichen an (10.10.2023)

Rottweil (ots)

Ein Autofahrer ist am Dienstagmittag auf der Steinhauserstraße in einen Fußgänger gefahren und anschließend geflüchtet. Gegen 11.45 Uhr rannte ein 16-Jähriger innerhalb einer Personengruppe auf dem Gehweg der Steinhauserstraße vom Bildungszentrum herkommend in Richtung eines Lebensmittelmarktes. Auf Höhe der Einfahrt der Hausnummern 31-33 fuhr ein unbekannter Fahrer eines blauen Audi von der Ausfahrt heraus auf die Straße und erfasste dabei den vorbeilaufenden 16-jährigen Fußgänger. Anschließend blieb der Fahrer des Wagens stehen, ließ das Seitenfenster herunter, gestikulierte mit den Armen und machte dem jungen Mann Vorwürfe. Der unbekannte Audi-Fahrer flüchtete im weiteren Verlauf in unbekannte Richtung, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern. Dieser musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Zeugen des Unfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des flüchtigen Audi-Fahrers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

