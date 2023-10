Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen - Schura, K 5913, Lkr. Tuttlingen) Pedelec-Fahrer von Auto erfasst und dabei schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Spaichingen - Schura, K 5913, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen zwischen Spaichingen und Schura auf der Kreisstraße 5913 von Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Radfahrer war kurz nach 06.15 Uhr mit einem Pedelec auf der K 5913 von Spaichingen in Richtung Schura unterwegs, als er im Waldstück kurz vor der Abzweigung Gunningen (K 5914) von einem in gleicher Richtung fahrenden Alfa Romeo Giulietta eines 28-jährigen Autofahrers erfasst und vom Fahrrad geschleudert wurde. Der Radfahrer stürzte dabei schwer verletzt in den angrenzenden und mit Gras bewachsenen Straßengraben. Nach der Erstbehandlung durch die mit Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der 27-Jährige Biker zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand am Pedelec Totalschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Das Auto wurde ebenfalls mit rund 3000 Euro beschädigt. Der Autofahrer, welcher den Biker auf der Fahrt in Richtung Schura vermutlich übersehen hatte, blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell