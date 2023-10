Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in Diskothek (10.10.2023)

Konstanz (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Dienstagnacht in einer Diskothek in der Reichenaustraße gekommen. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit gerieten zwei 24 und 25 Jahre alte Männer derart aneinander, dass sie sich gegenseitig mit Faustschlägen traktierten. Im weiteren Verlauf warf der 24-Jährige eine Glasflasche in Richtung seines Kontrahenten, verfehlte diesen jedoch und traf stattdessen eine 22-Jährige am Kopf. Nachdem die Sicherheitskräfte die Streitenden daraufhin aus der Disco verwiesen und zum Ausgang begleiteten, gingen die jungen Männer erneut aufeinander los. Beide erlitten Verletzungen, verweigerten jedoch eine ärztliche Behandlung. Die verletzte junge Frau erlitt eine Platzwunde am Kopf, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

