Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Wohnheim für behinderte Menschen

Gevelsberg (ots)

Am Samstagmittag wurden Einheiten der Gevelsberger Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Wohnheim für behinderte Menschen gerufen. Vor Ort hatten abgelegte Speisen auf einer eingeschalteten Herdplatte einer Küchenzeile geschwelt und so für eine Verrauchung im Bereich der Küche und des anschließenden Flures gesorgt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte die Ursache schnell behoben werden und der entsprechende Bereich mittels eines Lüfters entraucht werden. Während des Einsatzes waren sämtliche Bewohner außerhalb des Wohnheimes in Sicherheit und keiner von ihnen war verletzt. Im Einsatz waren neben den Kräften der Hauptwache auch Einheiten der Löschzüge Nord und Ost. Nach ungefähr einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell