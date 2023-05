Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorfahrer verunfallt an der Anschlussstelle Stotel und hat Glück im Unglück

Cuxhaven (ots)

Stotel/BAB27. Am heutigen Freitagmorgen (26.05.2023) verunfallte ein 70-jähriger Oldenburger mit seinem Dreirad-Motorroller in der Anschlussstelle Stotel. Er kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, durchfuhr das Sichtdreieck, überquerte beide Fahrspuren und kollidierte im Anschluss mit der Mittelschutzplanke. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Er hatte hierbei trotz seiner schwereren Verletzung (u.a. Armfraktur) noch Glück im Unglück, dass er bei dem hohen Verkehrsaufkommen nicht von einem anderen Fahrzeug erfasst wurde.

Die Autobahn war für die Zeit der Unfallaufnahme vollgesperrt.

