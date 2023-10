Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahrräder im Wert von insgesamt rund 11.000 Euro gestohlen (08./10.10.2023)

Konstanz (ots)

Fahrräder im Wert von insgesamt rund 11.000 Euro haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen von einem Grundstück in der Tägermoosstraße gestohlen. Die Diebe verschafften sich unbefugt Zutritt zu dem Wohnhaus und gelangten so in den Innenhof und den Keller. Dort brachen sie das Schloss eines unter einem Carport abgestellten hellblauen Cube - E-Bikes auf. Im Keller öffneten sie gewaltsame das Schloss eines Kellerabteils, aus dem die Täter ein weiteres fast neues, weißes E-Bike der Marke Canyon und ein Rennrad der Marke Cube entwendeten.

Sachdienliche Hinweise auf die Diebe, oder den Verbleib der hochwertigen Räder, nimmt der Polizeiposten KN-Lutherplatz, Tel. 07531 365999-0, entgegen.

