Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) VW Crafter beim Vorbeifahren gestreift- insgesamt 8.000 Euro Blechschaden (09.10.2023)

Schramberg (ots)

Am Montagvormittag, gegen 10.45 Uhr, ist auf der Kirnbachstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden ist. Ein 36-jähriger Fahrer eines Mitsubishi war auf der Kirnbachstraße in Richtung Hardt unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 19 fuhr der Mann zu dicht an einem auf der linken Straßenseite abgestellten VW Crafter vorbei und streifte diesen im Bereich der rechten Fahrzeugfront. Hierbei entstand am VW Sachschaden in Höhe von geschätzt 3.000 Euro und am Mitsubishi in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell