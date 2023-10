Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/ Schramberg/ Lkr. Rottweil) Warnhinweis-Falschgeld im Umlauf (10.10.2023)

Oberndorf/ Schramberg (ots)

Am Samstag hat eine 66-jährige Frau in einem Lebensmittelmarkt in Schramberg-Sulgen versucht, mit Falschgeld Waren zu bezahlen. Noch bevor der Bezahlvorgang abgeschlossen war, bemerkte die aufmerksame Kassiererin das Falschgeld, wodurch der Schwindel aufgeflogen ist. Gegen die 66-Jährige leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Inverkehrbringens von Falschgeld ein. In diesem Zusammenhang ergaben Ermittlungen, dass die Frau die falschen 10,- und 20,- Euro Geldscheine in einem Zaun in der Nähe eines Drogeriemarktes auf der Heiligenbronner Straße steckend zuvor auffand. Die Polizei hat mittlerweile Erkenntnisse, dass Passanten falsche Scheine auch in einem Papierkorb vor einer Schramberger Tankstelle entdeckten. Auf diesen ist auf der Rückseite der Zusatz "Prop Copy" aufgedruckt. Auch im Bereich von Oberndorf sind in den letzten Tagen vermehrt auf den Gehwegen und Fahrbahnen in der Kirchtorstraße, Lindenstraße und dem Ahornweg liegende falsche 100er und 200er Euro Scheine mit dem Aufdruck "GEÇERSIZ" (Türkisch für "ungültig") aufgetaucht.

Die Polizei weist daraufhin, dass die Benutzung von gefälschten Geld bei einem Bezahlvorgang eine Straftat darstellt. Geben Sie aufgefundene falsche Geldscheine bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle ab. Achten Sie bei einem Bezahlvorgang auf die Echtheit der Ihnen ausgehändigten Geldscheine.

