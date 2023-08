Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen - Mehrere Autos aufgebrochen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen bisher unbekannte Täter in Mengeringhausen an mehreren Autos Scheiben ein. Teilweise stahlen sie Geld und Ausweispapiere, in einigen Fällen hinterließen sie Sachschaden, blieben aber ohne Beute.

Im Laufe des heutigen Montags meldeten sich bisher insgesamt sechs betroffene Autobesitzer bei der Polizeistation Bad Arolsen. In allen Fällen hatten unbekannte Täter eine Scheibe der an Straßen parkenden Autos eingeschlagen. In vier der sechs Fälle konnten die Täter nichts entwenden. In einem Fall entwendeten sie eine Geldbörse mit Bargeld und Ausweispapiere, in einem weiteren Fall eine geringe Menge Bargeld, Ausweispapiere und ein Notebook.

Die Tatorte befanden sich in der Dr.-Ohlendorf-Straße, in der Marktstraße, Breslauer Straße, Dr.-Friedrich-Böttcher-Straße und im Freundegrund. Betroffen waren Autos verschiedener Hersteller, an denen jeweils Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell