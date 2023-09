Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Innerstädtischer Verkehrsunfall

Mönchengladbach-Eicken, 15.09.2023, 15:51 Uhr, Kreuzungsbereich Kaldenkirchener Straße und Bergstraße (ots)

Am Nachmittag wurde der Leitstelle ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Kaldenkirchener Straße und der Bergstraße gemeldet. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Verkehrsunfall zwischen drei PKW vor. Ein zufällig am Unfallort vorbeifahrendes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr kümmerte sich vorbildlich um die Erstversorgung, bis die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen. Die Insassen von zwei PKW hatten die Fahrzeuge eigenständig verlassen und befanden sich am Straßenrand. Im dritten, stark deformierten Fahrzeug saßen vier Insassen, die über Schmerzen im Rückenbereich klagten. Diese Personen wurden von den Einsatzkräften rückenschonend aus dem Fahrzeug befreit. Alle Unfallbeteiligten erhielten an der Einsatzstelle eine notfallmedizinische Versorgung. Fünf Insassen wurden in örtliche Krankenhäuser zur stationären Behandlung transportiert. Die Feuerwehr stellte vorsorglich den Brandschutz sicher und kümmerte sich um die Aufnahme der ausgelaufenen Betriebsmittel. Weiterhin wurden die Batterien der beiden deformierten PKW abgeklemmt. Aufgrund der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen musste der Kreuzungsbereich während dieser Zeit gesperrt werden.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rüstwagen aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt), vier Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

