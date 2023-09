Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Neun verletzte Personen nach Wohnungsbrand

önchengladbach, 15.09.2023, 06:14 Uhr Brunnenstraße (ots)

Am frühen Morgen gegen 06:14 Uhr wurde die Feuerwehr über den Notruf 112 durch mehrere Anrufer zu einem Brand in einer Wohnung zur Brunnenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die Bewohner der betroffenen Wohnung hatten das Gebäude bereits verlassen. Weitere Bewohner des zweiten Obergeschosses konnten das Gebäude durch den verrauchten Treppenraum nicht mehr verlassen. Daher wurde durch die Feuerwehr eine Menschenrettung von vier Erwachsenen und fünf Kindern über die Drehleiter durchgeführt. Die neun geretteten Personen aus dem zweiten Obergeschoss zogen sich durch den Brandrauch jeweils eine Rauchgasintoxikation zu. Durch das Rettungsdienstpersonal erfolgte eine Sichtung und Untersuchung an der Einsatzstelle. Auch eine leitende Notärztin wurde vor Ort eingesetzt, um die Verteilung der Patienten in umliegende städtische Krankenhäuser zu koordinieren.

Die Einsatzkräfte gingen zeitgleich in die brennende Wohnung und auf die Rückseite des Gebäudes zur Brandbekämpfung vor. Auch das Nachbargebäude wurde vorsorglich mit einer Wärmebildkamera abgesucht. Eine Brandausweitung auf die Nachbargebäude konnte verhindert werden. Ein Statiker vom Bauordnungsamt begutachtete die Standfestigkeit des Gebäudes. Das Gebäude ist aufgrund des Brandereignisses nicht mehr bewohnbar.

Während des Einsatzes war die Brunnenstraße für den Verkehr gesperrt, daher kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Einsatzstelle.

Alarmiert waren die Löschzüge der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheiten Rheydt und Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, die Informations- und Kommunikationsgruppe, mehrere Rettungswagen und Notärzte, die leitende Notärztin, Rettungsdienstfahrzeuge aus der Stadt Viersen, ein Fahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr aus dem Führungs- und Lagezentrum (Rheydt).

Einsatzleiter: Oberbrandrat Andreas Schillers

