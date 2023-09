Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Schmorbrand einer Spülmaschine in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach- Heyden, 14.09.2023, 23:18 Uhr Gasstraße (ots)

Am späten Abend gegen 23:18 Uhr wurde die Feuerwehr Mönchengladbach über den Notruf 112 gleich durch mehrere Anrufer zu einem Schmorbrand in einer Küche zur Gasstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine leichte Verrauchung in der Wohnung im Bereich der Küche wahrgenommen werden. Die Bewohner hatten Nachbarn im Obergeschoss gewarnt und gemeinsam das Gebäude verlassen. Die Einsatzkräfte bauten die Spülmaschine aus und trennten diese vom Netz. Die Bewohner hatten bereits vorsorglich die Sicherungen der betroffenen Wohnung ausgeschaltet und somit schlimmeres verhindert. Der gesamte Bereich wurde mittels einer Wärmebildkamera auf Glutnester untersucht, anschließend wurde die Wohnung belüftet.

Alarmiert waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzt, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen

