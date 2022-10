Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Trunkenheit im Verkehr

Billigheim-Ingenheim (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen in anderer Sache wurde am 22.10.2022 gegen 11:35 Uhr die Firmenanschrift des Beschuldigten in Billigheim-Ingenheim aufgesucht. Bei Eintreffen der Streife kam der Beschuldigte mit dem PKW VW angefahren. An diesem waren französische Kennzeichen angebracht, die nicht auf den PKW VW ausgegeben sind. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Beschuldigte nicht vorweisen. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein im Anschluss durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Kokain. Zu allem Überfluss konnten beim Beschuldigten zudem verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden werden, die ihm ein Bekannter aus Frankreich mitgebracht haben will. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Medikamente sichergestellt. Der Beschuldigte wird sich nun in Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz rechtfertigen müssen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

