FW-MG: Kellerbrand - 5 Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus

Mönchengladbach-Heyden, 09.09.2023, 22:02 Uhr, Hardenbergstraße (ots)

Die Feuerwehr Mönchengladbach wurde am Samstagabend zu einem Mehrfamilienhaus an der Hardenbergstraße alarmiert. Im Keller des Gebäudes war es, aus bisher ungeklärtem Grund, zu einem Brand gekommen der auch zur Verrauchung des Treppenraumes geführt hat. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich bereits alle acht Bewohner des Hauses im Freien, so dass die Feuerwehr unmittelbar eine Brandbekämpfung und Entrauchung des Gebäudes durch zwei Trupps unter Atemschutz in die Wege leiten konnte. Da insgesamt fünf Personen bei der Flucht durch den verrauchten Treppenraum Rauchgase eingeatmet hatten, wurden diese vor Ort zunächst notärztlich untersucht und gesichtet und dann im weiteren Verlauf in ein Mönchengladbacher Krankenhaus transportiert. Eine lebensgefährliche Intoxikation war bei keinem der Patienten anzunehmen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hifeleistungslöschgruppenfahrzeug und ein Rettungswagen von der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen und ein Notarzt, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Thomas Mandrossa

