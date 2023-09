Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ausgedehnter Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Dahl, 09.09.2023, 09:37 Uhr, Theodor-Heuss-Straße (ots)

Am heutigen Morgen meldeten mehrere Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus auf der Theodor-Heuss-Straße. Bereits auf der Anfahrt konnte die Meldung durch die Einsatzkräfte bestätigt werden. Auf der Vorderseite des Wohnhauses drang Brandrauch aus einem im Treppenraum geöffneten Fenster im 2. Obergeschoss. Mehrere Bewohner, so auch der Bewohner der Brandwohnung, hatten das Gebäude vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig verlassen. Umgehend wurde ein mit Pressluftatmern und C-Rohr ausgerüsteter Trupp zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in den Treppenraum und die betroffene Wohnung eingesetzt. Anwohner aus dem 3. Obergeschoss, welche aufgrund der Verrauchung des Treppenraumes auf Ihre Balkone geflüchtet waren, konnten über die Drehleiter gerettet werden. Weitere Einsatzkräfte kontrollierten die benachbarten Wohnungen und den Treppenraum. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnte die Brandwohnung sowie die angrenzenden Wohnungen mit Hochleistungslüftern entraucht werden. Der Anwohner der Brandwohnung hatte Brandrauch eingeatmet und wurde durch den Rettungsdienst an der Einsatzstelle erstversorgt, anschließend zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Ein weiterer Anwohner musste ebenfalls durch den Rettungsdienst betreut werden. Ein Transport war hier aber nicht erforderlich. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen wurde die Brandwohnung zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Theodor-Heuss-Straße zwischen Brandenberger Str. und Hofstraße durch die Polizei gesperrt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Alexander Keuter

