FW-MG: PKW landet nach Verkehrsunfall auf dem Dach

Mönchengladbach-Holt, 07.09.2023, 07:41 Uhr, Am Nordpark (ots)

Heute Morgen ereignete sich auf der Straße Am Nordpark im Ortsteil Holt ein spektakulärer Verkehrsunfall mit zwei PKW. Als die ersten Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, lag einer der Unfall-PKW auf dem Dach. Die Insassen hatten die Fahrzeuge bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Rettungskräfte der Feuerwehr untersuchten noch vor Ort die Unfallbeteiligten, die alle mit dem Schrecken davon gekommen waren. Während der Rettungsmaßnahmen stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und räumte im Nachgang die Straße von Trümmerteilen, so das ein Verkehrsfluss wieder möglich war.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Dirk Hermens

