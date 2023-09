Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennt Hecke in voller Ausdehnung

Mönchengladbach-Odenkirchen, 04.09.2023, 13:41 Uhr, Kölner Straße (ots)

Heute Mittag meldete ein Anrufer über Notruf, dass eine Thuja-Hecke in Brand geraten und bereits Rauch durch ein geöffnetes Fenster in seine Wohnung eingedrungen sei. Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte hierauf den Löschzug der Feuer- und Rettungswache III in Rheydt. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell durch einen Trupp, ausgerüstet mit Pressluftatmern, mit einem C-Rohr ablöschen, so dass es zu keiner weiteren Brandausbreitung kam. Der Rauch in der Wohnung konnte durch Lüften entfernt werden.

Die Einsatzstelle konnte ohne weitere Schäden dem Eigentümer übergeben werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III, ein Rettungswagen, der Notarzt, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

